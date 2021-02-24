شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة جديدة في مأرب وتخسر قيادي من العيار الثقيل.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلقت مليشيات الحوثيين ضربة موجعة جديدة في جبهات القتال بمحافظة مأرب اثر خسارتها القائد والمشرف العام المقاتلين في الجوف ومارب. واكدت مصادر محلية مقتل القيادي الحوثي اللواء عمار ربيع ناجي المطري، قائد اللواء العاشر صاعقة وقائد الوحدات الأساسية والمشرف الميداني للحوثيين في الجوف ومأرب. وقالت المصادر إن القيادي الحوثي قتل خلال مواجهات مع الجيش في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب.

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تتلقى ضربة موجعة جديدة في مأرب وتخسر قيادي من العيار الثقيل.. الاسم والصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.