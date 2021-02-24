شاهد اولى الصور للمواطنة خالدة اللي بحب عقب اطلاق سراحها من سجون الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - زارت رابطة أمهات المختطفين، الثلاثاء، المفرج عنها المواطنة "خالدة محمد الأصبحي 57 عاماً" التي أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية ، أمس الأثنين، بعد اعتقلتها في أحد سجونها السرية بصنعاء لما يقارب ثلاثة أعوام. وقالت رابطة أمهات المختطفين في تغريده عبر حسابها بموقع "تويتر" أنها زارت المفرج عنها "خالدة محمد الأصبحي 57 عاماً" وتهنئها لنيل حريتها من سجون جماعة الحوثي بصنعاء والتي اختطفت بتاريخ 2018/5/11. وكانت المواطنة خالدة محمد الأصبحي، قد اعتقلت من قبل المليشيا وهي ذاهبه لاستلام حوالة من ابنها لعلاج حفيدها، في يوم الجمعة ٢٥ شعبان ١٤٣٩ الموافق ١١/5/2018 م.

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