عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: نسعى لرفع طموح المانحين في مؤتمر جمع تبرعات لليمن

الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى لرفع مستوى طموح المانحين في المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة الإثنين المقبل، لجمع تبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.



وأضاف المتحدث نيد برايس للصحفيين، نسعى لرفع مستوى الطموح، ليس فقط في هذا البلد ولكن من جانب شركائنا أيضا عندما يتعلق الأمر بما هم على استعداد للمساهمة به، وما لديهم القدرة على المساهمة به، لإنهاء المحنة الإنسانية للشعب اليمني.

وشاركت المملكة العربية السعودية في استضافة مؤتمر لجمع التبرعات لليمن العام الماضي.

وقال مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى اليمن تيم ليندركينغ تحدث مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن احتمال عقد مؤتمر للمانحين.

وتقول الأمم المتحدة إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تتلق في عام 2020 سوى 1.9 مليار دولار من المبلغ المستهدف وهو 3.4 مليار دولار.

وأدى هذا النقص في التمويل إلى قيام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى بتقليص أو إغلاق برامج المساعدة المختلفة في اليمن.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة قد يعانون من سوء تغذية حاد في 2021 وإن من المتوقع أن يعاني 400 ألف منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم ما يعرض حياتهم للخطر ما لم يتلقوا علاجا عاجلا.

وتعاني المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي أوضاعا إنسانية كارثية، زاد من سوئها صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بسبب القبضة العسكرية للميليشيات.