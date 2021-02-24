شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يستهدف الميليشيات الحوثية الايرانية في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة، على مواقع ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب.



واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بمديرية صرواح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

كما أسفرت الغارات عن تدمير معدات قتالية تابعة للميليشيا في المنطقة.