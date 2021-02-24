شكرا لبحثكم عن خبر إحتشاد مسلح لقبائل أرحب للدخول الى صنعاء واعطاء "الحوثي مهله مدة لفعل هذا الأمر"! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت قبائل أرحب مهلة مدتها ثلاثة أيام أمام قبائل بني الحارث وقبائل نهم وقبائل بني حشيش ممن شاركوا جماعة الحوثي في قتل الشيخ علي حزام أبو نشطان وهو أحد الموالين للجماعة المسلحة. وقالت مصادر محلية إن المئات من رجال قبائل أرحب تدافعوا إلى وسط العاصمة صنعاء للثأر لمقتل الشيخ أبو نشطان، مضيفة أن قبائل أرحب رفعت داعي القبيلة للثأر من قتلته وأكدن أن الدم لن يسقط تحت مبررات الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر إحتشاد مسلح لقبائل أرحب للدخول الى صنعاء واعطاء "الحوثي مهله مدة لفعل هذا الأمر"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.