شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تلجأ لحيلة جديدة في مأرب.. بعد فشلها في اقتحامها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت مليشيا الحوثي الى التحريض المناطقي لدفع قبائل الشمال نحو غزو مدينة مأرب بعد فشلها الذريع في ذلك. وجاء هذا التحريض في كلمة القاءها القيادي الحوثي محمد البخيتي والمعين من الجماعة محافظاً لذمار ، خلال اجتماع ضم قيادات وأبناء المحافظة. البخيتي قال اعتبر مشروع الأقاليم الذي تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بأنه " مؤامرة " لتقسيم وحصار اليمن ، حد قوله. القيادي الحوثي قال بان مشروع الأقاليم حصر 40% من سكان اليمن في إقليم آزال " وعزلوه عن الأطراف واحرموه من كل شيء" في إشارة الى الموانئ وحقول النفط والغاز.

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