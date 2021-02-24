شكرا لبحثكم عن خبر وفد الساحل الغربي يقصم ظهر الحوثي ويظهر على ضفاف سد مأرب .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون صوراً على ضفاف سد مأرب قالوا انها لوفد الساحل الغربي الذي وصل مأرب مقدماً قافلة دعم للجبهات واسناد مأرب الصمود. وقال الناشطون ان وفد الساحل الغربي زار اليوم سد مارب ودحض الشائعات والمزاعم التي تتحدث ان السد اصبح منطقه اشتباكات او خط نار. ويظهر الوفد على ضفاف السد وشكل ضربة قصمت ظهر الحوثي

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