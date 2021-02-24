شكرا لبحثكم عن خبر مدير متحف المكلا يكشف تفاصيل هامة عن الوعل المسروق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مدير عام متحف المكلا بمحافظة حضرموت رياض باكرموم تفاصيل هامة وجديدة عن الوعل الاثري اليمني المسروق

وقال باكرموم ان الوعل المسروق من اثار محافظة مارب وليس حضرموت.

واضاف بالقول: "للتوضيح أن الوعل المتناقلة صورته مرفق بخبر إنه من حضرموت، نؤكد بأن هذا الوعل ليس من حضرموت وانما وبحسب ما افاد الأخوة المختصون إنه من مأرب منطقة مريمة هجر العادي بحريب ويعود لمملكة قتبان، وسبق ودرسه الدكتور محمد الحاج.

الأثر مهم جدا ولا فرق بين تهريبه من مارب او حضرموت انما هنا توضيح من الناحية الإدارية فقط.

تهريب الآثار والإتجار بها جريمة، وسرقة تراث الشعوب قضية يجب علينا الوقوف ضدها، وبقوة.

#لا_لتهريب_الآثار