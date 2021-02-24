شاهد فيديو مذهل لقوات الجيش الوطني لحظة اقتحامها مواقع مليشيا الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحول الجيش الوطني في مأرب والجوف الى موقع الهجوم بعد ان كسر وهزم الهجوم الحوثي على مأرب . يعمد،الحوثي على التضليل وبث الشائعات بوسائلة الاعلامية الذي يستخدمها دائماً لكن كل ذلك تم فضحه على ارض الواقع. حيث تم نشر مقطع ‏فيديو وثق لحظة اقتحام الجيش اليمني مواقع ‎ميليشيات الحوثي الإرهابية شرق مديرية ‎نهم .

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