شكرا لبحثكم عن خبر بالصورة .. جندي يمني في الجيش يحمل زميلة الذي أصيب بجبهات مأرب على ظهره لإسعافه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي

‏صورة لجندي يمني في الجيش الوطني يقاتل مليشيا الحوثي في جبهات مأرب يحمل جنديا آخر على ظهره لاسعافه.

وقال النشطاء ان ذلك كان بعد إصابة الجندي في أحد مواقع جبل هيلان ‎مارب خلال مواجهات مع ميليشيات الحوثي.

واوضحوا انه يحتاج للمشي على الاقدام لساعات في طريق وعرة للوصول إلى أقرب نقطة تصلها سيارات الاسعاف.

وتؤكد الصورة صلابة مقاتلين قوات الجيش بعكس مليشيا الحوثي التي تقوم بتصفية مقاتليها المصابين بطريقة بشعة.