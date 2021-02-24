شكرا لبحثكم عن خبر المبعوثان الخاصان باليمن يبدأن زيارة الى الخليج وترقب لأول لقاء بينهما وأهداف الزيارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين؛ لبحث وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.

وبحسب موقع الأمم المتحدة على "الأنترنت"، فأنه "من المتوقع أن يجتمع غريفيت في الأيام القليلة المقبلة مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وسعوديين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم أن زيارة غريفيثس تأتي في إطار "مساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية".

بالتزامن مع ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الاثنين، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، بدأ زيارة عدداً من دول الخليج ابتداءً من الـ22 من فبراير وحتى 3 مارس المقبل.

ووفق بيان الخارجية، سيلتقي ليندركينغ كبار المسؤولين في المنطقة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.

ولفتت الخارجية إلى أن مناقشات المبعوث الأمريكي "ستركز على نهج الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن وإيجاد حلٍ سياسي دائم وإلاغاثة إلانسانية للشعب اليمني"..

وفي الـ11 من فبراير الجاري، كان ليندركينغ قد التقى بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير خارجيته في الرياض، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من إدارة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب.

كما بحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنهاء الحرب في اليمن.

وكان بايدن قد عين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ليندركين مبعوثاً خاصاً للشأن اليمني وسط تصاعد الحرب في اليمن.

وفي 4 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر وقف دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن، ومن ضمن ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة.