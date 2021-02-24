شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الصورة .. طفل يحمل رتبة عسكرية في اليمن جنّده الحوثيون وقتل بجبهات مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تستمر مليشيا الإنقلاب الحوثي بالزج بالأطفال الى محارق الموت في جبهات القتال التي تخوضها ضد الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً وتقوم بمنحهم رتباً وهمية لكوهك في سن الطفولة .
وذكرت مصادر مطلعة مقتل الملازم ثاني فؤاد محمد صالح الفريد .
ويعد الفريد أحد ضباط كتيبه السهوم في اللواء 29 عمالقة.
لكن المحزن في الأمر والذي اثار استياء الكثيرين هي صورة الضابط التي يظهر فيها كطفل ، أعطي رتبة عسكرية وزج به في المعارك ، في منظر يبعث على الإستياء والحزن من استغلال الأطفال في هذه المحرقة من طرفي الصراع .
واعتبر ناشطون حقوقيون ذلك انتهاك لحقوق الاطفال وتعد من الانتهاكات الستة تجميد الاطفال ومن الجرائم الذي يمارسها الحوثيون بحق الاطفال.
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