إب.. مليشيا الحوثي تنهب وتحرق منزل مواطن في جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، على نهب وحرق منزل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين، اقتحموا، الاثنين، منزل المواطن "يحيى أحمد مصلح مرزح" الكائن في حي منطقة "القرامعة" بمدينة جبلة، وقاموا بنهب كل محتوياته قبل يحرقوه.



وبحسب المصادر فإن الحادثة تأتي ضمن أعمال انتقامية على خلفية نزاع مسلح بين مسلحين حوثيين ومسلحين من أسرة "مرزح" خلف قتيلين حوثيين قبل أسابيع.



ومنذ سيطرة المليشيات الحوثية على المحافظة قامت بتفجير وحرق نحو 130منزلاً ضمن سياسة التنكيل بخصومها والمعارضين لها في مناطق سيطرتها.

