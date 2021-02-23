البركاني يبحث مع العسومي تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والبرلمان العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والبرلمان العربي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



واشاد رئيس مجلس النواب، في اللقاء بحضور أعضاء البرلمان العربي ممدوح الصالح و علي اسحاقي والدكتور هشام العشيري وعمار آل عباس وزينب عبدالامير، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي في تعزيز العمل البرلماني بين الدول العربية للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه ومقدراته.

واستعرض البركاني، مستجدات الاوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية وتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، وعدد من المناطق اليمنية ورفضها لكل مساعي السلام الأممية، وتسببها في تفاقم الوضع الانساني واستهداف النازحين وتعطيل الحياة العامة..منوهاً بجرائم الحوثي ضد الشعب اليمني بمختلف فئاته ومكوناته، وكذا قيامها باستصدار احكام اعدام هزلية وباطلة بحق العشرات من أعضاء مجلس النواب وقيامها بمصادرة ونهب ممتلكاتهم في تصرف همجي يتعارض مع كافة القوانين والاعراف الدولية والانسانية.

وثمن رئيس مجلس النواب، المواقف الأخوية الصادقة للبرلمان العربي مع الشعب اليمني ورفضه التدخلات الايرانية السافرة في اليمن، ومواقفه المشرفة مع اليمن، والتي هي نابعة من حرص اخوي صادق على وحدة اليمن واستقراره وعروبته وهي محل تقدير واسع من كافة فئات ومكونات الشعب اليمني .

من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي، أن القضية اليمنية تحتل اهتماماً خاصاً في البرلمان العربي، باعتبارها قضية محورية..مشيراً الى ان اليمن دولة هامة في العمل العربي المشترك..مجدداً التأكيد على استمرار البرلمان العربي العمل لدعم الشرعية في اليمن في كافة المحافل العربية والدولية، بغية تحقيق الاستقرار وانهاء الانقلاب والقضاء على المشروع الايراني التدميري في المنطقة.