وكيل مأرب يناقش مع منظمة اوكسفام تدخلاتها الانسانية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق منظمة اوكسفام البريطانية الذي يزور المحافظة برئاسة باجوس استياوان، التدخلات الانسانية التي تعتزم المنظمة تنفيذها في المحافظة للتخفيف من معاناة النازحين خلال الفترة المقبلة.



وخلال اللقاء، جرى استعراض الوضع الانساني في المحافظة والتداعيات الانسانية الخطيرة للنازحين من مخيمات النزوح في مديرية صرواح التي تعرضت خلال الايام الماضية للقصف المتعمد والمتكرر من قبل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران بالصواريخ وقذائف المدفعية ما اضطر الى نزوح اكثر من 1500 اسرة، الى مناطق اخرى امنة والاحتياجات الطارئة التي يحتاجونها بعد عملية النزوح من مأوى وايواء وغذاء وصحة وغيرها.

واكد الوكيل مفتاح، ان مليشيا الحوثي تتعمد استهداف المدنيين والنازحين في المخيمات بشكل مستمر بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة في محافظة مأرب وبقية المحافظات بهدف تعميق المأساة الانسانية..منتقداً صمت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية لمليشيا الحوثي.

كما انتقد الغياب التام لمكتب تنسيق الامم المتحدة الانساني (الاوتشا) عن محافظة مأرب التي احتضنت حتى الان نحو 3 ملايين نازح ومهجر ، رغم الدعوات المتكررة والتسهيلات التي تعد السلطة المحلية بتقديمها لها منذ ست سنوات، وهو ما زاد من الوضع الانساني للنازحين وتغييب احتياجاتهم الانسانية الحقيقية عن المنظمات الاممية والاستجابة لها الا بشكل محدود جدا..معربا عن استياء السلطة المحلية بمأرب واليمنيون من الازدواجية في التعاطي مع الملف الانساني في اليمن من قبل الامم المتحدة ومنظماتها وبعض المنظمات الدولية.

ورحب الوكيل مفتاح بالتدخلات الانسانية لمنظمة اوكسفام البريطانية في محافظة مأرب..مؤكداً تقديم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ انشطتها الانسانية.