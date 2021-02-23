العامري يطلع على مشروع منظومة الرقابة الحدودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، اليوم، على مشروع منظومة الرقابة الحدودية من خلال ربط المنافذ الرئيسة لمحافظة حضرموت الساحل والوادي ومحافظة المهرة بالمركز الاحتياطي للرقابة الحدودية.



جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا بمدير الرقابة الحدودية بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الرائد سامي محمد مسعود حيث استمع اللواء العامري من الرائد مسعود الى شرح عن المشروع الذي تم الانتهاء منه واستمر العمل فيه قرابة خمسة أشهر جرى من خلاله ربط ميناء المكلا البحري ومطار الريان الدولي ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية ومطار سئيون الدولي والتي شملت تركيب منظومة الاتصالات والطاقة الشمسية والنظام الآلي وربطها بالمركز الاحتياطي للرقابة الحدودية. مؤكدا بان الفريق الهندسي التابع للمصلحة سوف يبدأ العمل خلال الأيام القادمة بربط المنافذ الحدودية بمحافظة المهرة وهما منفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان بتركيب الأجهزة ومعدات المنظومة للبدء بعملية ربطها مع المركز الاحتياطي للرقابة الحدودية .

وتسهم هذه المنظومة في تحسين العمل الأمني وتسهيل ادخال بيانات المسافرين وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية في العمل الأمني حيث تعد هذه المنظومة واحدة من أحدث المنظومات بالشرق الأوسط.

من جانبه اشاد اللواء العامري بالفريق الهندسي الذي انجز العمل بالمشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأهمية في العمل الامني في الفترة الزمنية المحددة. مشيرا الى ان هذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية من خلال سرعة الاتصال وضبط الموقوفين والممنوعين من السفر.داعيا موظفي المصلحة بفروع الموانئ البحرية والبرية والمطار بحضرموت والمهرة بضرورة عملية التأهيل والتدريب حتى يكونوا على علم واطلاع بما يحدث من تطوير وكيفية التعامل مع النظام الآلي الخاص بالمنظومة .