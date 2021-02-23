وزير الصحة يلتقي نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ،نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن مارتن اندرياس.



جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاط اللجنة في بلادنا .

واستمع وزير الصحة إلى عرض تفصيلي لنشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل مكاتبها المختلفة في عدد من المحافظات واسهاماتها في تقديم خدمات انسانية مختلفه وتدخله لأول مره لدعم محابهة جائحة كورونا من خلال مركز العزل في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن وتزويده بالمعدات والمستلزمات الطبية وتدريب الكادر الوطني فيه بما يؤهله في إدارة المركز بكفاءة واقتدار .

واشاد وزير الصحة، بجهود اللجنة واسهاماتها في دعم الجوانب الصحية والإنسانية المختلفة ..مشيرا إلى تطلع الوزارة إلى استمرار التعاون وتعزيز الجهد ألمشترك في مختلف الجوانب٠

من جانبه أكد نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر بعدن استعداد اللجنة لتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبه .. لافتا إلى عدد من التدخلات التي تخطط اللجنة تنفيذها في عدد من المحافظات .

إلى ذلك، التقى وزير الصحة العامة والسكان، بالممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي.

واستعرض اللقاء، عدد من الموضوعات المتصله بعمل المنسقية.

واشار لدكتور بحيبح، الى الوضع الصحي الراهن في مأرب في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية الاخير والمشكلات الكبيرة التي تعترض المرافق الصحية التي توشك على الانهيار بسبب الضغط عليها وقلة الامكانات فيها ..لافتاً إلى معدل الاستقبال اليومي للحالات الطارئة بمستشفى مأرب حيث وصل إلى مائة حالة يوميا فيما شكل انعدام المستلزمات الطبية إلى ارتفاع معدل الوفيات بالاضافة الي الضغط الذي يشكله النازحين على مجمل الخدمات وانعدام توفير الغذاء لهم .

واطلع الوزير المسؤل الأممي على انشطة الوزارة وترتيباتها لإجراء حملات تحصين ضد فيروس كورونا لعموم مواطني البلاد بلا استثناء وفق خطة مدروسة وضعت لهذا الغرض .. لافتا إلى التعنت الذي تمارسه المليشيات في صنعاء تجاه تنفيذ عدد من البرامج الصحية ومنها برنامج التحصين مما أدى إلى عودة ظهور حالات لشلل الأطفال مجددا في بلادنا بعد أن كان قد انتهي منها وكذا عدم الإفصاح عن حالات كوفيد ١٩ بالرغم من وصول حالات من مناطق سيطرتهم .

من جانبه أكد المسؤول الأممي انه سيعمل على حلحلة كثير من الأمور فيها وإعطاء المكاتب في المحافظات الصلاحيات اللازمه .. لافتا إلى أن فريقا ميدانيا يعمل الان على تقييم الوضع في مأرب .

من جانب آخر، اطلع الدكتور قاسم محمد بحيبح على التدخلات والأنشطة لمنظمة هاندي كاب في اليمن .

واستمع من المدير الإقليمي للمنظمة لدى بلادنا كارولين دوبر إلى شرح حول أنشطة المنظمة في مجالات إعادة تأهيل المعاقين في مراكز الأطراف والعلاج الطبيعي من ذوي الاعاقات المؤقتة والدائمة وادماجهم في المجتمع من خلال العمل في العلاج الطبيعي والدعم النفسي والاجهزة التعويضية..لافتة إلى انه لدى المنظمة مشروعين في كل من مستشفي ابن خلدون بلحج والاخرفي المخا مدعومين من الاتحاد الأوروبي والخارجية الألمانية .

وأشاد الوزير بحيبح بدور المنظمة الإنساني .. مطالبا بالعمل على مضاعفة الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا في الوضع الراهن للبلاد وماخلفته الألغام التي زرعتها المليشيات الانقلابية من اعاقات لعدد من فئات المجتمع المدنية ومنهم الأطفال والنساء .. مؤكدا ضرورة ايلاء جوانب الدعم النفسي الأهمية الكبرى .