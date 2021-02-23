شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. صدور قرارات تعيين جديدة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مدير أمن العاصمة عدن يصدراً أمراً إدارياً بتكليفات في أقسام الشرط بالعاصمة. عدن_خاص أصدر مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي أمراً إداريا قضى بتكليفات إدارية في أقسام الشرط في العاصمة عدن وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة اليه وللارتقاء بالعمل الأمني في العاصمة. وقضى الأمر الإداري بتكليف المذكورين أدناه بالمهام الموضحة قرين كل اسم منهم: 1- عقيد خالد محمد سالم حسين السليماني مديراً لقسم شرطة العريش. 2- عقيد فاروق محمد عبدالله محمد العلبي مديراً لقسم شرطة الشيخ عثمان. 3- عقيد محمد صالح محمد صالح العمري مديراً لقسم شرطة البريقة. 4- عقيد سالم عبدالله محمد حسين السعدي مديراً لقسم شرطة الروضة. 5- عقيد علي حسين عوض الزميلي مديراً لقسم شرطة المعلا. 6- عقيد عبيد صالح محسن حسين الفقه مديراً لقسم شرطة الشعب. 7- عقيد أحمد طاهر مثنى صالح الظاهري مديراً لقسم شرطة التواهي. 8- عقيد محمد عبدالله ناصر العلواني مديراً لإدارة مكافحة الفساد . 9- عقيد عارف عبدالقادر ناصر مثنى صالح نائباً لمدير شرطة المعلا. 10- عقيد أحمد محمد علي هادي الوليدي مديراً لقسم شرطة خور مكسر. 11- مقدم فارع يحيى صالح يحيى العقاري مديراً لقسم شرطة القاهرة. 12- مقدم فتحي عبده يحيى سالم السلمي رئيساً لقسم البحث الجنائي بالبريقة. 13- نقيب صالح محمد سالم لحمان باعوضة مديراً لقسم شرطة كابوتا. 14- نقيب عدنان علي علي عياش مديراً لقسم شرطة البساتين. 15- نقيب صالح شيخ الكوني نائباً لمدير إدارة مكافحة الفساد. 16- ملازم أول ماهر محمود محمد أحمد عكاش مديراً لشرطة الممدارة. 17- ملازم أول أحمد محمد سالم الصبيحي رئيساً لقسم البحث الجنائي خور مكسر. 18- ملازم ثاني طارق علي الحاج مثنى نائباً لمدير إدارة مكافحة المخدرات. 19- مصلح عبدالقوي الذرحاني مديراً لقسم شرطة دار سعد القديم. كما نص الأمر الإداري على العمل به من تاريخ صدروه وإلغاء أي تعيينات سابقة في هذا الخصوص. #المكتب_الاعلامي_إدارة_امن_عدن الثلاثاء 23 فبراير 2021م

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