شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يبحث مع مركز الحوار الإنساني تنفيذ عدد من البرامج الحوارية. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إدارة الإعلام

بحث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، الثلاثاء، مع مسؤولي مركز الحوار الإنساني (مقره جنيف)، سبل تنفيذ برامج المركز في المحافظات المحررة وإجراء ورش حوارية تضم جميع اطياف العمل الشبابي والسياسي، على مبدأ (الحوار)، أساس لأي ( سلام).

وخلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة، رحب معالي الوزير بمسؤولي المركز، "مبديًا استعداد وزارته للتعاون في تنفيذ برنامج المركز في المحافظات المحررة والمتمثلة في أجراء وعقد جلسات ونقاشات حوارية للشباب بمختلف مكوناتهم واطيافهم.

وأوضح، "يشكل الشباب في اليمن نسبة تفوق الـ 8 مليون نسمة، وهم بحاجة إلى المزيد من الورش الحوارية والتوعوية والتثقيفية، والاستماع إلى أصواتهم باعتبارهم أداة تنويرية في المجتمع، سيما ما يتعلق منها بفض النزاعات والخلافات التي تعصف بالبلد منذ أكثر من 6 سنوات".

واشار، إلى إن" قيادة الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك، تولي الشباب وابداعاتهم المختلفة جل الاهتمام والرعاية، باعتبارهم عماد المستقبل والركيزة في بناء الأوطان وتطورها".

وتابع، "نطمح في وزارة الشباب والرياضة إلى خلق شراكة حقيقية مع مركز الحوار الإنساني وباقي المنظمات (محلية أو دولية)، وبما يعود بالنفع على الشباب وفتح مساحات للحوار البناء والمفيد أمامهم، ودعم مشاريعهم في مجالات التنمية البشرية".

ودعاء البكري، "المركز إلى نقل صورة واضحة ومفصلة عن المعوقات التي تحول دون ممارسة الكثير من الشباب لأدوارهم في المجتمع، وكيف أثرت الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني، وما خلفته من مآسي وجراح خصوصًا على قطاع الشباب".

من جانبه، "أعطى رئيس برنامج اليمن في مركز الحوار الإنساني تيبو غاليا، (لبناني الجنسية)، لمحة عن عمل المركز والبرامج الحوارية التي ينفذها في عدد من البلدان بما فيها اليمن، في أطار إدارة السلام والصراعات والحد من العنف والتسويات المحلية، فضلًا عن الأعمال الأخرى في مجال تقديم المساعدات الإنسانية".

ومضى، "تعد اليمن إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج المركز ، حيث تم بناء شبكات حوارية واسعة النطاق خلال العامين الماضية.

وأشار، إن لدى المركز "برنامج للعمل في المحافظات الجنوبية، تتركز جلها في الحد من النزاع، من خلال آليات الحوار بين مختلف الأطراف والمساعدة في تطبيق اتفاق الرياض".

حضر اللقاء من جانب المركز، مسؤولة البرنامج ساره البخاري، ومستشاري المركز حول اليمن آدم بارون، و محمد القاضي، ومن جانب الوزارة وكيل الوزارة لقطاع المرأة نادية الأخرم ومدير مكتب الوزير وجدان الشعيبي، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين.