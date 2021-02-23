نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد جلال صالح القاضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد جلال صالح القاضي أركان حرب اللواء الثالث حزم، والذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والكرامة.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وتضحياته وزملاءه الأحرار الشجعان في معركة تحرير عدن، والصمود في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ودحر هجماتها الإرهابية المتكررة على المناطق المحررة.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة، لأولاد وأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل القاضي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.