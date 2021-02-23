توقيع إتفاقية بين مركز الملك سلمان وبرنامج الأغذية لتحسين الأمن الغذائي للأسر اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في عدد من المحافظات.



وتهدف الاتفاقية التي يستفيد منها 2,333,333 فرداً بتكلفة 40,000,000 دولار أمريكي لمنع حدوث المجاعة وسوء التغذية، إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في محافظات أبين والحديدة وعمران والبيضاء والضالع ومأرب وشبوة وتعز والمهرة وسقطرى وحضرموت وعدن والجوف وحجة وإب ولحج وصعدة وصنعاء والمحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة، وسيتم المشروع خلال ستة أشهر.

ووقع الاتفاقية، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي،

وعقب التوقيع، أكد الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن .. موضحاً أن الإتفاقية الموقعة اليوم ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجا في اليمن بمختلف فئاته .