السفير العشبي يلتقي الوكيل المساعد بالخارجية الباكستانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى باكستان محمد العشبي، اليوم، مع الوكيل المساعد لشؤون المنظمات بالخارجية الباكستانية نبيل منير، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



واستعرض العشبي، الانتهاكات المستمرة للمليشيا الحوثية الارهابية، على محافظة ومأرب واستهدافها للاحياء السكنية ومخيمات النازحين وما خلفته من ضحايا وتدمير، ومطالبة الحكومة المجتمع الدولي بادانة ووقف هذه الجرائم ضد الشعب اليمني.

من جانبه اكد المسؤول الباكستاني، على متانة العلاقات الثنائية بين باكستان واليمن..معربا عن الأسف لما آلت إليه الاوضاع في اليمن ،راجيا أن يحل بها الامن والاستقرار.