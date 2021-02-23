وزارة الشؤون الإجتماعية تعقد لقاءاً تشاورياً مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً تشاورياً هو الأول مع 38 من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والتحديات والصعوبات التي تواجه عملها والمعالجات المناسبة لها.



وفي الافتتاح، اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، على عمق الشراكة مع المنظمات والمؤسسات في تقديم الخدمات الانسانية للمجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجها الناس نتيجة الحرب .. مشيراً الى حرص الوزارة من عقد هذه اللقاءات لما من شانه تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع جميع منظمات ورفع مستوى العمل الانساني وتصحيح القصور والاخطاء التي رافقت الفترة الماضي.

وتطرق الدكتور الزعوري، الى الاعمال التي تقوم بمزاولتها بعض المنظمات والجمعيات دون الرجوع الى الوزارة وتعدد التراخيص والنطاق الجغرافي وأهمية تصحيح بعض التجاوزات والممارسات الخارجة عن مهام الوزارة.

بدوره نوه المدير التنفيذي لإتلاف الخير فتحي بن منصور، بأهمية هذا اللقاء لتبادل الاراء والافكار والعمل وإتاحة الفرصة لمنظمات المؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في وضع المحددات العملية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الانساني تعتمد على التحول التدريجي من الاغاثة الى التنمية والدفع نحو تحريك الاقتصاد والاستفادة من المساعدات والمنح الدولية في ذلك.

حضر اللقاء نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي والقائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية صالح محمود ووكيل الوزارة لقطاع التنمية علي صالح ومستشاري الوزارة الدكتور فضل مثنى وغازي عبدالرب ومدراء عموم الادارات العامة بديوان الوزارة والمديرين التنفيذي لصندوقي رعاية تاهيل المعاقين ومديرو مكاتب الوزارة بالمحافظات .