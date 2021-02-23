محافظ شبوة يدشن اعمال سفلتت الطريق الرابط بين بيحان والعبر الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو مساء اليوم اعمال السفلته في مشروع طريق نعضه - العيبلات - السليم، الذي يمتد كضلع مثلث ويربط مابين طريق بيحان والعبر الدولي بطول مائة وعشرين كيلو متر، وتتولى تنفيذه ثلاث من شركات المقاولات بتكلفة ستة عشر مليون دولار من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء.



وفي التدشين، أكد محافظ شبوة على أهمية سفلتت هذا الطريق الإستراتيجي الذي يندرج ضمن مشاريع شبكة الطرقات الجاري تنفيذها بالمحافظة .. لافتاً إلى أهمية المشروع في تسهيل حركة المواطنين مابين المديريات الشرقية والشمالية الغربية من المحافظة واختصار مسافات طويلة لهم .

حضر التدشين مديري امن المحافظة العميد عوض الدحبول ومكتب الاشغال والطرق المهندس حسين صائل وعضو محلي المحافظة علي يبيب .