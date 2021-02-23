اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولاً ميدانياً الى سجن المنصورة المركزي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نزولاً ميدانياً إلى سجن المنصورة المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وهدفت الزيارة إلى تقييم وضع حقوق الإنسان للسجناء وفق قانون تنظيم السجون، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة المكفولة في المواثيق الدولية وقانون الإجراءات الجزائية.

واستمع عضوا اللجنة القاضي ناصر العوذلي والدكتورة ضياء محيرز، من إدارة السجن، إلى أهم الاحتياجات الحالية للمنشأة والنزلاء فيها، كما تم الالتقاء بعدد من النزلاء والمحتجزين على ذمة قضايا مختلفة.

وطالب نزلاء السجن بسرعة البت في قضاياهم، وتضررهم من اجراءات الإضراب الحالي للقضاء في المحاكم والنيابات.

واطلع فريق اللجنة خلال النزول الميداني على الكشف الاحصائي للسجناء والمحتجزين ومراكزهم القانونية، والذي يحتوي على عدد 129 محتجز رهن التحقيق لدى النيابات المختلفة، وعدد 352 محتجز رهن المحاكمة.