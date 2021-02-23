وزيرا التخطيط والأشغال يبحثان مع الممثل الإقليمي للبرنامج الأممي للمستوطنات البشرية تدخلات البرنامج في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وعضوية وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين، اليوم، مع الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي، أوجه التعاون المشترك وتدخلات البرنامج الأممي بقضايا الأرض والإسكان في اليمن.



وتطرق اللقاء الذي يأتي على هامش مشاركة وفد اليمن في المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، إلى إسهامات البرنامج الأممي في عدد من المشاريع القادمة بمجالات البناء وإعادة تأهيل المساكن والصرف الصحي، إضافة إلى ما يتعلق بدراسة بناء وتشييد وحدات سكنية ومشروع النقد مقابل العمل وتمكين المرأة من حقها بالتملك العقاري وغيرها من المواضيع ذات العلاقة باهتمام البرنامج الأممي.

كما جرى خلال اللقاء أيضل بحث تطوير قدرات كوادر وموظفي وزارة الأشغال وهيئاتها، وتبادل وتشارك الخبرات والمعلومات بين البرنامج ووزارة الأشغال وآفاق تطوير العلاقة بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، للممثل الإقليمي للبرنامج الأممي الدكتور عرفان علي ومدير ملف البرنامج في اليمن والعراق وائل الأشهب، رؤية الحكومة من خلال برنامج التعافي الذي أطلقته ورؤيتها للانتقال من الإغاثة إلى التنمية.

حضر اللقاء مسؤول البرنامج الأممي في عدن الدكتور محمد زين عيدروس.