محافظ المهرة يوجه بإعداد تصور للحملة التوعوية حول مخاطر المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، بإعداد تصور للحملة التوعوية حول مخاطر تعاطي وترويج المخدرات.



واطلع المحافظ بن ياسر، خلال اجتماعه، بنائب مدير الأدلة الجنائية - مدير معهد الأدلة بالمهرة، النقيب ماهر ربيع، على تقرير حول الحملة التوعوية الأولى خلال الفترة الماضية والتي استهدفت مديريات الغيضة وسيحوت والمسيلة.

وأكد المحافظ على أهمية توعية الأفراد والمجتمع بخطورة هذه الأفة وأضرارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، مشددا على أهمية تكامل الأدوار والمسؤولية في محاربة المخدرات بين السلطة والمجتمع والأسرة، بما يساهم إيجابيا في القضاء والحد من المخدرات.

الى ذلك ناقش المحافظ ياسر، مع مدير مكتب النفط والمعادن المهندس سعيد المزروعي، حجز موقع لمشروع ميناء الزيت.

واستعرض الاجتماع الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، المقترحات بشأن حجز وتحديد موقع مشروع ميناء الزيت، الذي سيمثل نقلة إضافية في المحافظة والوطن من خلال توفير المشتقات النفطية والغاز وعمليات التصدير فيما بعد، فضلا عن خزانات الخزن الاستراتيجي.

ووجه المحافظ بن ياسر، بحجز موقع لميناء الزيت ما بين المنطقة الواقعة بين ميناء نشطون وميناء خلفوت التجاري.

في سياق اخر اطلع المحافظ، على احتياجات مديرية قشن من المشاريع الخدمية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووجه خلال اجتماعه بمدير مديرية قشن فيصل الجدحي، وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية سالم عفرار، بإدراج احتياجات مديرية قشن من المشايع الخدمية ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري.