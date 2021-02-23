محافظ المهرة يطلع على احتياجات قشن من المشاريع الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

اطلع محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، الثلاثاء، على احتياجات مديرية قشن من المشاريع الخدمية لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن ياسر، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، والوكيل الفني المهندس سالم محمد العبودي، والوكيل المساعد الأستاذ حسين علي المسعدي ، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة، الأستاذ عدنان محمد بادينار، مدير عام مديرية قشن الشيخ فيصل أحمد الجدحي، وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية الأستاذ سالم عيسى عفرار، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ سالم سلوم المنهالي ، ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد شلال.

ووجه المحافظ بن ياسر، الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، بإدراج احتياجات مديرية قشن من المشايع الخدمية ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2021م.

وأكد محافظ المهرة، أن السلطة المحلية ماضية في اتجاهين يتضمن تعزيز الأمن وتحسين البينة التحتية بمديريات المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، أشاد مدير عام مديرية قشن، الجدحي، اهتمام السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر، بالمديرية وتوفير احتياجاتها في إطار خططها لتحسين وتعزيز الخدمات الأساسية.