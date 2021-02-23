وزير الشباب والرياضة يبحث مع مركز الحوار الإنساني تنفيذ عدد من البرامج الحوارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤولي مركز الحوار الإنساني في جنيف، سبل تنفيذ برامج المركز في المحافظات المحررة وإجراء ورش حوارية تضم جميع اطياف العمل الشبابي والسياسي، على مبدأ الحوار، أساس لأي سلام.



وخلال اللقاء، أكد الوزير البكري استعداد وزارته للتعاون في تنفيذ برنامج المركز في المحافظات المحررة والمتمثلة في أجراء وعقد جلسات ونقاشات حوارية للشباب بمختلف مكوناتهم واطيافهم .. لافتاً إلى أن الشباب في اليمن نسبة يشكل تفوق الـ 8 مليون نسمة، وهم بحاجة إلى المزيد من الورش الحوارية والتوعوية والتثقيفية.

واشار، إلى إهتمام القيادة السياسية والحكومة بالشباب وابداعاتهم المختلفة جل الاهتمام والرعاية، باعتبارهم عماد المستقبل والركيزة في بناء الأوطان وتطورها ..لافتاً الى أن الوزارة تطمح إلى خلق شراكة حقيقية مع مركز الحوار الإنساني وباقي المنظمات المحلية والدولية، وبما يعود بالنفع على الشباب وفتح مساحات للحوار البناء والمفيد أمامهم، ودعم مشاريعهم في مجالات التنمية البشرية .

من جانبه استعرض رئيس برنامج اليمن في مركز الحوار الإنساني تيبو غاليا، لمحة عن عمل المركز والبرامج الحوارية التي ينفذها في عدد من البلدان بما فيها اليمن، في أطار إدارة السلام والصراعات والحد من العنف والتسويات المحلية، فضلًا عن الأعمال الأخرى في مجال تقديم المساعدات الإنسانية ..لافتاً إلى أن اليمن تعد إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج المركز ، حيث تم بناء شبكات حوارية واسعة النطاق خلال العامين الماضية .