اجتماع موسع برئاسة باصهيب يناقش الجهود المشتركة لمعالجة إشكاليات المياه في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، الجهود المشتركة لمعالجة إشكاليات قطاع المياه في عدن وتوفير خدمة المياه للمواطنين.



ووقف الاجتماع بمشاركة مدير عام وزارة التخطيط في عدن انتصار مرشد، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة، ومديرة منظمة كير الدكتورة افتكار السقاف، أمام إشكاليات قطاع المياه في منطقة بئر أحمد وسُبل معالجتها وتجاوزها.

وشدد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة وإعداد الدراسات الفنية والرفع بالتقارير الفنية من أجل مواجهة التحديات الماثلة ووضع الحلول المناسبة لتلك التحديات للتغلب عليها.

كما أشاد نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، بالجهود التي تبذلها القيادة الجديدة لمؤسسة المياه في عدن ومنتسبي المؤسسة في سبيل التغلب على التحديات التي تواجه سير العمل بالمؤسسة وتوفير خدمة المياه للمواطنين، وكذا الدعم المقدم من المانحين لقطاع المياه.