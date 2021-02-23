نائب وزير التخطيط يلتقي منسق أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق العام لأمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وليام ديفيد غريسلي، أوجه التعاون المشترك وآليات التنسيق بين الجانبين لتخفيف معاناة المواطنين جرّاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل.



وتطرق اللقاء إلى تدخلات المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتقديم المساعدات الغذائية والإغاثية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء من أجل التخفيف من حِدة الأزمة الإنسانية، وضرورة الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التنموية والتركيز على تنمية القطاعين الزراعي والسمكي وخدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وجدد الدكتور باصهيب، تأكيده حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على مواصلة القيام بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب اليمني في عموم أرجاء الجمهورية اليمنية حتى تحقيق السلام، وكذا حرص قيادة وزارة التخطيط ممثلة بالوزير الدكتور واعد باذيب على الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة.

وأشاد بالجهود الأممية في إطار سعيها لتحقيق السلام وتدخلات المنظمات لتقديم المساعدات وخدمة اليمن واليمنيين في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب .. داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام وإنهاء الحرب وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة وذات الجدوى لتحقيق التنمية.

من جانبه عبر المسؤول الأممي، عن سعادته باللقاء .. منوها بحرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام والتسهيلات التي تقدمها وزارة التخطيط للمنظمات في سبيل أداء مهامها بنجاح .. مجددا التأكيد على مواصلة الجهود المساندة للحكومة من أجل تحقيق السلام والتنمية.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية الغير حكومية بالوزارة زهير حامد.