اجتماع صحي في عدن يناقش إستعدادات مواجهة الجولة الثانية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع صحي عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتعزيز وتطوير خطة العمل لمجابهتها وتقييم الخطة السابقة والاستفادة مما هو إيجابي فيها .



وتطرق الإجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون إلى الامكانيات الحالية المتاحة والرؤى والأفكار الخاصة بتوحيد الامكانات البشرية والفنية لمجابهة الجائحة..مشدداً على أهمية التوعية المجتمعية وحشد الطاقات باتجاه خلق وعي صحي لدى المواطن عن الفيروس ومخاطره .

كما وقف الاجتماع أمام الوضع الراهن لمراكز العزل الصحي والمخزن من الأدوية والمستلزمات وتفعيل عمل المحاور الخاصة بكوفيد ١٩ واعادة هيكلتها وتوسيعها .

وفي الإجتماع، أكد وزير الصحة، على ضرورة إيجاد العلاقة الفاعلة بين الوزارة وقطاعاتها المختلفة والسلطات المحلية بالمحافظات ومخاطبة المكاتب والهيئات وخلق شراكة معها والانتقال الى الجوانب العملية لعمل خطة الاستجابة السريعة للوضع الحالي وتصحيح الاختلالات وعدم اضاعة اي جهد .. موجهاً وكلاء القطاعات المختلفة ومساعديهم بالبدء في إعداد خطة استجابة طارئة لا سيما مع ظهور عدد من الحالات في عدد من المحافظات مما يعطي مؤشر بدخول الموجة الثانية من كورونا .

وقال الوزير بحيبح"علينا الاستنفار والاستعداد لها والاستفادة من تجارب الجولة السابقة" .. مشددا على ضرورة أن يلعب الاعلام والتثقيف الدور المناط به واستعادة الزخم الاعلامي لتهيئة المجتمع بأننا في مواجهة الموجة الثانية من كورونا وعلية الالتزام بالارشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمحاذير التي يجب تجنبها .