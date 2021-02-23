وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الاممي جهود إحلال السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، الجهود الأممية لاحلال السلام في اليمن والتصعيد الحوثي الاخير في محافظة مأرب.



وجدد بن مبارك، التأكيد على ان المليشيات الحوثية غير جادة للسلام وان هجومها العسكري في مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين في هذه المحافظة المسالمة يثبت ان قرار هذه المليشيات مرهون بيد النظام الإيراني..داعياً الى الضغط على هذه المليشيات لتدرك بأن العنف لا يولد الا العنف وان القتل لا يولد الا القتل وأن وهم ونشوة القوة تتلاشى أمام ارادة وتصميم اليمنيين.

وكد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.

من جانبه، عبر المبعوث الاممي، عن قلقه من تدهور الأوضاع الانسانية في محافظة مأرب..مؤكدا أن التوصل الى حل سياسي يلبي طموحات اليمنيين عبر التفاوض وهو الحل لإنهاء الحرب في اليمن.