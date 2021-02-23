اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت تناقش تدخلات المنظمات الدولية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت اجتماعها الشهري الثاني للعام الميلادي 2021م برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد واستضافت عدد من ممثلي المنظمات الدولية متمثلة في منظمة اليونسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وممثل مكتب الأوتشا، لمناقشة تدخلات المنظمات الدولية في محافظة حضرموت وتقييم أدائها، وطرح بعض الملاحظات.



و أعطت مدير مكتب اليونسيف محور المكلا الدكتورة فوزية عبدالله غرامه نبذة تعريفية عن عمل المنظمة التي تستهدف الطفل والمرأة عبر عدد من البرامج التي تقودها، والتدخلات أثناء الكوارث الطبيعية وجائحة كورونا، ومشاريع إنشاء وتجهيز عشرات المراكز الصحية، وفي جانب النازحين، ومحاربة الأمراض المعدية، وتوفير الأدوية عبر مكتب الصحة بعقد شراكات مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تدخلات عديدة في مجال المياه والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب في المناطق المتضررة من جراء السيول، وتدريب كوادر أخصائية اجتماعية ونفسية، وتدخلات في قطاع التربية والتعليم، وبرامج إعلامية توعية حول الطفولة والمرأة.

وتناول مساعد أول برنامج الغذاء العالمي الأستاذ عبدالرحمن حسين باسلامة جملة من المساعدات الغذائية العينية التي يقدمها البرنامج، وآليات إدخال بيانات المستفيدين، وعمليات استهداف فئة النازحين، ومشروع المساعدات الغذائية من أجل تنمية الأصول من خلال التدريب وتقديم للمستفيدين الأدوات اللازمة، وتشبيك شراكات مع منظمات مجتمع مدني، وتخطيط برامج وأنشطة مع الجهات المختصة متعددة.

وتطرق مدير مكتب الأوتشا محور المكلا الأستاذ نيازي عمر بن سلمان عن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وما يقدمه المكتب من خلال المسوحات الميدانية، وعبر المنظمات الدولية والمجتمعية،

والشراكات مع المنظمات الدولية المانحة.

واستعرض ممثلو منظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالله محمد قاسم والدكتورة أميرة زين بافضل تدخلات منظمة الصحة العالمية بالمحافظة عبر دعم المستشفيات، والمستوصفات الصحية، ومراكز الكلى والعديد من التدخلات الضروري على مستوى المحافظة.

وطرح أعضاء اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت عدد من الملاحظات حول عمل المنظمات الدولية، ومقترحات متنوعة حول مجمل التدخلات في المجالات المختلفة، وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار