نادي القضاة الجنوبي يحذر من تصرفات بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي مما يقوم بها بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء هيئاته من تصرفات وممارسات ، لافتاً بانها ستنعكس وستكون وبالاً عليهم ، ومؤكداً من جانب اخر بان القضاة لن يترددوا في حماية السلطة القضائية بكافة الوسائل لكون هدفهم سامٍ ويتمثل في رغبتهم بايجاد قضاء عادل ومستقل وقوي ونزيه يحقق تقديم خدمة العدالة وتقريبها بين المواطنين.



وقال القاضي شاكر محفوظ بنش - الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي في تصريح صحفي له اليوم : " أن نادي القضاة الجنوبي لايزال على موقفه فيما اتخذه من قرار بشان وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات وإغلاقها حتى يتم الاستجابة لمطالبته بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته بحسب القانون وبما يعبر ويجسد إرادة القضاة في طموحهم بإيجاد مجلس قضاء أعلى يعي مسألة استقلالية القضاء ومبتعد عن اي ممارسات حزبية سياسية ضيقة كانت قد خيمت في داخل مجلس القضاء الأعلى الحالي " .

كما طالب الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي من مجلس القضاء الأعلى بالكف عن محاولاته البائسة في محاولة شق وحدة صف القضاة التي يحاول جاهداً خلخلتها ، موكداً بانه لم ولن يستطيع شق صف القضاة وان عليه بدلاً من تلك المحاولات أن يتجه ويبادر في حل الأزمة القائمة من خلال تقديم رؤساء الهيئات في مجلس القضاء الأعلى استقالاتهم لكي تتاح الفرصة لإعادة هيكلة المجلس إن كان هدفهم فعلاً دعم مبدأ استقلالية القضاء وايجاد قضاء قوي وعادل يحقق بميزان العدالة مصالح الناس ، إذ انه لا يمكن أن يتم تحقيق مصالح الناس في ظل وجود قضاء ضعيف لا يقوى حتى لمجرد التصدي لتدخلات السلطات الأخرى في شئونه.

ولفت القاضي "شاكر بنش" بأن الحزبية السياسية تحاول جاهدة السيطرة على السلطة القضائية من خلال سيطرتها على مفاصل وهيئات مجلس القضاء الأعلى ، وإذا ما نجح ذلك المسار فلن يرى الناس إلا سقوطاً مريعاً للسلطة القضائية ومنها سيكون انحدار مخيف لميزان العدالة.

واختتم القاضي "شاكر بنش" الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي تصريحه في القول : " يجب أن يعلم الجميع بان القضاة ماضون فيما اتخذه ناديهم من قرار شجاع وتاريخي لأنهم يرون بأن جميع ماسبق من محاولات لإصلاح القضاء قد تم تقويضها من قبل مجلس القضاء الأعلى بكل اسف "