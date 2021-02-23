شكرا لبحثكم عن خبر مساهمه الاعلام المجتمعي في بناء الثقة بين المواطن وصناع القرار.. عنوان الذكرى السادسة لراديو لنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقامت راديو لنا 2021 في منتجع كراون في عدن حفل بمرور 6 سنوات على انطلاق بثها في مدينة عدن، “جنوبي اليمن”.

وخلال الاحتفالية التي شارك فيها وزير الإعلام والثقافة والسياحة الاستاذ معمر الارياني ووزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري و عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية ورؤساء مراكز حقوقية ومراكز مهتمه بشؤون المرأة وعدد من القيادات الإعلامية والصحفية من محافظة عدن والضالع وابين ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دوليه وشخصيات اجتماعيه بارزه وغيرها، اقيمت حلقه نقاشيه بعنوان مساهمه الاعلام المجتمعي في بناء الثقة ما بين المواطن وصناع القرار.

وخلال الحفل القت مديره البرامج في راديو لنا الاستاذة اشرقت ابراهيم كلمه ترحيبيه بالضيوف وشكرت تواجدهم وتلبية الدعوة والحضور حيث ثمنت دور الاعلام المجتمعي ومساهمته في الربط بين المواطن وصناع القرار على الرغم من امتناع بعض اصحاب القرار والاختصاصين من الادلاء باي تصاريح او توضيحات او معلومات تهم المجتمع المحلي في كثير من الجوانب لذالك اتت الحاجه لعمل هذه الحلقه النقاشية.

بحضور عدد من اصحاب القرار ومنظمات مجتمع مدني لحشد وكسر الجمود مابين المسؤل واثير راديوا لنا.

وخلال الحفل تم استعراض مشاركات مصوره من وزراء شاركوا الراديو بالذكرى السادسة وقدموا كلمات تحفيزيه عن دور الاعلام المجتمعي وخاصه راديو لنا التي كانت قريبه دائما من المواطن وكان لوزير الاعلام معمر الارياني كلمه وايضا كلمه لوزير الشباب والرياضة وللداعمين الدوليين والخبراء والمختصين من الاردن الشقيق وفلسطين ومن فرنسا الذي كان لهم تجارب مع الراديو على مدى سنوات.

وكانت هناك حلقه نقاشية من قبل المشاركين واداره الراديو للنقاش والإجابة على استفسارات من قبل المشاركين في الحلقة النقاشية حول القضايا المجتمعية التي يتم مناقشتها في الراديو في برامجها وأيضا اعطاء المجال للجميع المشاركة في ابداء آرائهم حول القضايا التي ترحب بها الراديو لمناقشتها في الخطة البرامجية الجديدة .

وقدمت خلال الحفل كلمات شكر من عدد من القيادات الإعلامية والصحفية حيث اشاد الاعلامي علي عميران مدير الإعلام والعلاقات العامة قعطبة الضالع عن دور راديو لنا في متابعه القضايا الإنسانية والخدمية والمعيشية وقد كان لذلك آثر إيجابي وتجاوب واستجابة من قبل الجهات المختصة والمنظمات الدولية والإنسانية تجاه تلك القضايا التي تم مناقشتها خلال البرامج في الراديو وساهموا بعمل حلول من قبل صناع القرار بعد الاستماع لها من خلال الراديو وهذا يدل على قرب الإذاعة من المواطن وهي الرابط بين المواطن وصناع القرار.

وبالأخير تم تكريم المشاركات في برنامج صانعات السلام تقديرا لما تقدمة المرأة في المجتمع في مختلف المجالات والتي تم تسليط الضوء على ادوار النساء في برنامج اختص بالنساء وسلط الضوء على الاعمال الإيجابية للمرأة في المجتمع ولما قدمته في تطوير ونهضة المجتمع.