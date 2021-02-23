شكرا لبحثكم عن خبر " أرضية مشتركة " تنفذ ورشة عمل حول تقنيات الاتصال والتواصل للمشاركين من ثلاث مديريات بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة بمحافظة لحج ورشة عمل خاصة حول تقنيات الاتصال والتواصل الذي يأتي ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي اولا" .

الورشة تأتي بدعم من USAID بقيادة منظمة " جون سنو" وتنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة تحت رعاية مكتب الصحة والسكان لمحافظة لحج .

حيث يشارك في الورشة عدد من العاملين في القطاع الصحي في ثلاث مديريات في لحج وهي " تبن - والمسيمير - والمقاطرة " .

افتتح الورشة مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج د. عارف عياش الذي أشار في كلمة له لأهمية الاستفادة من هذه الورشة ومعرفة سبل التواصل والاتصال وأهميتها كجانب يساعد في تعزيز وعمل روابط مجتمعية .

وتمنى من المشاركين والمشاركات الإستفادة وإفادة قطاعاتها الصحية في مناطقهم .

مدرب الورشة محمد نزار خبير تدريب إداري وتطوير شخصي أوضح بأن المشاركين خلال الثلاث أيام لفترة الورشة سيتعرفون على مجموعة من المهارات والمعارف التي ستحسن من مهارات الاتصال وبتنعكس بشكل إيجابي على الخدمات الصحية التي سيقدموها للمجتمع أو مع الكادر الصحي فيما بينهم .

مشيراً إلى أنه هناك ثلاث محاور رئيسية ستتركز عليها الورشة تتمثل في :

- الاتصال وتقنيات الاتصال

- الاستشارات الصحية وكيفية يتم تقديمها بشكل أفضل

- النوع الاجتماع وأهمية المساواة بين الذكر والانثى واعطائهم الفرص المتساوية .

هذا ولقد نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة في فترات سابقة ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي عدة ورشات عمل منها جلسات نشاط مسح النزاعات والدورة التدريبية لتدريب وسطاء محليين من الكوادر الصحية والمجتمعية والتي استهدفت الثلاث المديرية في المحافظة .

حضر افتتاح الورشة الاستاذ ايمن الميسري مساعد مشروع بالمنظمة والأستاذ محمد الشحاري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة والسكان بلحج والأستاذ محمد السيد مدير مكتب الصحة في المسيمير .