وزير الخارجية يبحث مع القائم بأعمال السفارة اليابانية التعاون الثنائي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، عدداً من مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.



وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب، واستهدافها للمناطق المكتظة بالسكانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة لاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها الملايين من أبناء الشعب اليمني، والذين لجأوا إلى مأرب هرباً من انتهاكات المليشيات الحوثية..مشيراً إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين على وجه الخصوص..لافتاً الى أن نسبة السكان في المناطق المحررة تعدت 42 بالمائة من اجمالي السكان في اليمن بسبب النزوح الداخلي.

ونوه بن مبارك، إلى أن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وارتفاع وتيرة الاعتداءات على مخيمات النازحين والمناطق المدنية يأتي رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام..مؤكداً أن استمرار السلوك الحوثي الإجرامي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني..داعياً في هذا الشأن المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على المليشيات الحوثية، ومن ورائها إيران، لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الياباني، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار.