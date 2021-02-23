شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ امبراطور اليابان بالعيد الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى جلالة إمبراطور اليابان، ناروهيتو، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات..مثمناً دعم وجهود اليابان لليمن وحكومته الشرعية وللشعب اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.

وعبر الرئيس، عن احر التهاني واطيب التبريكات لجلالته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب اليابان الصديق التقدم والازدهار.