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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي المهندس عبدالحميد الصبري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، كبير مهندسي الإرسال الإذاعي في إذاعة تعز المهندس عبدالحميد الصبري الذي وافاه الاجل في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.
وأشارت الوزارة في بيان لها، الى ان الفقيد الصبري كان أحد أبرز كوادر الإرسال الإذاعي في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون..مؤكدة ان الوطن فقد قامة وطنية واعلامية كبيرة.
وعبرت الوزارة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الصبري وزملاءه بهذا المصاب الجلل..سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويجعل مثواه جنة النعيم.