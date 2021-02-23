الكثيري يوجه بتنفيذ مشاريع مياه وطرق في مديريات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، باعتماد توفير مضخة لإعادة ضخ المياه من آبار حقل موشح بمديرية شبام، وتوفير أنابيب لشبكة المخطط السكني بمنطقة قريو الجديدة بتكلفة 55 مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء.



وأكد الوكيل الكثيري في اجتماعه بمدير مديرية شبام هشام بن طالب، حرص السلطة المحلية على تعزيز عمل المؤسسات الخدمية بما يسهم في استمرارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، داعيا إلى سرعة إدخال هذه المشاريع الى الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما وجه الكثيري بشق طريق صحراوي يربط مديريات حَجْرِ الصيعر وزَمَخْ ومَنْوَخْ بعقبة مَدُودِة بمديرية سيئون، لتسهيل تنقل المواطنين، في إطار مشروع إنشاء الخط الدولي الرابط بين جميع مديريات الصحراء على الهضبة الشمالية.

وأشار الوكيل الكثيري في اجتماعه بمدير مديرية زَمَخْ و مَنْوَخْ محمد الصيعري، ومديرية حجر الصيعر، احمد الصيعري، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط السلطة المحلية خلال الفترة الراهنة.