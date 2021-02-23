القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت يحضر اختام الدورة التدريبية للصيادين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

حضر القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، مساء اليوم الأثنين، ختام الدورة التدريبية للصيادين في مجال الحفاظ على جودة الأسماك، والتي أقامها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، لصيادي المديرية، والتي حضر ختامها مدير الصندوق الدكتور عوض سالم لقصم، وذلك بتكليف من الشيخ محمد أحمد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت.



وشكر باعبده الجهود التي بذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، من خلال إقامة مثل هذه الدورات التي تعود بالفائدة الكبيرة للمتدربين المشاركين بها، مشيداً بالمستوى الرائع للدورة وبرامجها الهادفة، التي تمكن الصيادين من اكتساب علوم معرفية ومهارات جديدة، متمنياً لجميع المتدربين التوفيق في أعمالهم مستقبلاً.

ومن جانبه قدم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، جزيل شكره للسلطة المحلية بسيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، وذلك لما قدمته السلطة من دعم وتسهيلات لأعمال الصندوق التي تنفذها بمديرية سيحوت، متمنياً لها مزيداً من النجاح والتوفيق في أعمالها لما فيه الخير لكافة مواطني المديرية.

وفي نهاية ختام الدورة ،تم توزيع الحافظات الخاصة بهذه الدورة على جميع الصيادين المشاركين بها، من قِبل القائم بأعمال أمين عام محلي سيحوت، ومدير الصندوق، والتي تختص بمجال الحفاظ على جودة الأسماك.

حضر ختام الدورة كلاً من مشرف مشروع تشغيل الشباب لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الأستاذ سعيد سالم عوض بن حيمد، ومنسق السلطة لدى الصندوق - مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية الأستاذ محمد سعد خريسان الزويدي