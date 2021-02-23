شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحبط تقدم الميليشيات غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس، هجمات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب.



وحاولت الميليشيا، خلال الهجوم، التقدم باتجاه مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولات وأجبرتها على التراجع، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري اليمني.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا ما تزال جثثهم في شعاب منطقة الكسارة، وجرح آخرين.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وأوقعت فيها خسائر في الأرواح والعتاد.