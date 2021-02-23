شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يعلق على انتصارات الضالع.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

عبر أحمد عمر بن فريد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، عن فخره بانتصارات القوات المسلحة الجنوبية في شمال الضالع.



وأكد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن"معزوفة النصر تصدح بها أفواه الرجال في ضالع الصمود والشموخ".

وأضاف إنه "يسطر الأبطال هناك ملاحم حقيقية ضد مليشيات الحوثي، ولسان حالهم يقول؛ نحن لا نشتبك مع الحوثي بالحجارة ولا بالأيدي، كما يفعل البعض، وإنما بالرصاص كما يحدث عادة في المعارك الحقيقية".