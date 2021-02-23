وكيل حضرموت يطلع على أنشطة ومشاريع المؤسسة الطبية الميدانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير أنشطة و مشاريع المؤسسة الطبية الميدانية بمديريات الوادي و الصحراء



و استمع الوكيل الكثيري من مساعد ضابط مشروع الأمن الغذائى عبدالله الكاف، إلى شرح حول طبيعة نشاط المشروع الذي يستهدف توزيع سلال غذائية شهرية لعدد 11 الف و 566 حالة في عشر مديريات بتمويل من منظمة الغذاء العالمي .

وأكد الوكيل حرص قيادة السلطة المحلية بالوادي و الصحراء على تسهيل و تذليل الصعوبات التي تعترض مهام المؤسسة في كل المديريات المستهدفة بما يسهم في تنفيذ المشروع..داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل إستيعاب أعداد إضافية من الحالات المتضررة من ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.