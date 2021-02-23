الرئيس هادي يعزي في وفاة العميد جلال صالح القاضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى خالد واحمد جلال القاضي ،عزاهما في وفاة والدهما اركان حرب اللواء الثالث حزم العميد جلال صالح القاضي الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه الوطني في خطوط التماس بمعسكر كهبوب.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد وادواره النضالية التي اجترحها مع زملاءه الاحرار في معركة تحرير عدن والمحافظات المحررة وتطهيرها من مليشيات التمرد الحوثية الانقلابية.

وعبر الرئيس، عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.