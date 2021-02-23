وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني الجهود الدولية لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.



وقال وزير الخارجية" بالرغم من كل تلك الجهود الرامية لانهاء الحرب وتحقيق السلام الا ان المليشيات الحوثية مستمرة في نهجها العدواني تجاه ابناء شعبنا ، وما سعيها الخائب في مأرب وتكبدها لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات الا مثال على ذلك ".

وأكد بن مبارك، أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت حريصة على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث، والشريك الحقيقي مع كل الجهود الدولية الصادقة واثبتت ذلك مراراً في كل مشاورات السلام.

من جانبه أكد السفير البريطاني، دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكافة الجهود التي تقودها الامم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على اراضيه وبما يلبي تطلعات شعبه .