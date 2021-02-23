وزير النقل يلغي قرار الجبواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدر وزير النقل في الحكومة الشرعية الدكتور عبدالسلام حميد، قراراً وزارياً يلغي فيه قراراً غير قانوني للوزير السابق صالح الجبواني، بتبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة.



وقالت مصادر حكومية، إن الوزير حميد أصدر القرار رقم (١٦) لعام ٢٠٢١م بشأن إلغاء قرار وزاري سابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨م بشأن تبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة لمخالفته للقرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والقرار الجمهوري رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠٩م بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة.

وبحسب المصادر، عادت تبعية الموانئ البرية إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري حسب القانون واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة.

ونص قرار وزير النقل على توريد الإيرادات في الموانئ البرية إلى حساب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في البنك المركزي اليمني، ونص أيضا على قيام رئيس الهيئة بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وإعداد موازنة مالية للموانئ البرية وفقاً للقانون.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لبرنامج الحكومة العامة المخصص في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنية المؤسسية لمؤسسات الدولة ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يذكر أن هذا القرار سبق وأن أثار سخطا واسعا أثناء إصداره في العام ٢٠١٨ من قبل وزير النقل السابق لمخالفته للقانون ولما ترتب عنه من أضرار بنيوية في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ماليا وإداريا وفنيا وقد قامت عدة حملات ووقفات احتجاجية سابقة مطالبة بإلغاء القرار، ولم يستجب الوزير السابق