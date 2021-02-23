وزير التربية يبحث مع ممثل اليونيسف التدخلات في القطاع التلعيمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل اليونيسف باليمن فيليب دواميل، تدخلات منظمة اليونيسف في القطاع التعليمي وخاصة المشاريع المتعثرة وبرنامج معلمات الريف والحقيبة المدرسية، ومنح التعليم وحوافز المعلمين.



واشاد الوزير العكبري، بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة اليونيسف كشريك أساسي في دعم منظومة التعليم في اليمن..مؤكداً اهتمام الوزارة وحرصها في تحقيق التنمية المتكاملة لأبنائها الطلاب وخاصة الأطفال..مشيراً الى أن كافة طواقم الوزارة تعمل بصورة مستمرة من أجل تعزيز وتطوير العملية التعليمية..معرباً عن تطلع الوزارة إلى خلق شراكة استراتيجية مع كافة الشركاء من المنظمات المانحة وخاصة اليونيسف .

واكد وزير التربية في اللقاء بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي القائم بأعمال قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد باسليم، ومدير مكتب اليونيسف بعدن تشارلز إنزوكي، ومسؤول التعليم باليونيسف جواد علي، ومسؤول العلاقات الخارجية علي قاسم، على اهمية ان تكون كافة مشاريع وتدخلات المنظمات المانحة عبر وزارة التربية والتعليم..لافتاً الى ان مليشيات الحوثي الانقلابية تستخدم الدعم المقدم من المنظمات المانحة لنشر التطرف والطائفية والإرهاب في المدارس وداخل حجرات الدرس في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

من جانبه أكد ممثل منظمة اليونيسف، أن المنظمة نجحت في تسهيل عملية وصول الآلاف من الطلاب إلى التعليم..مشيراً إلى اهمية خلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم بما يسهم في الوصول إلى بيئة أمنة للتعليم لكافة الأطفال واستقرار العملية التعليمية والتربوية..موضحا سعي المنظمة لاستكمال المشاريع المتعثرة وإنجازها خاصة برنامج معلمات الريف