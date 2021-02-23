وكيل حضرموت المساعد يطلع على مركز الأسر المنتجة في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على الدور الذي يقوم به مركز الأسر المنتجة في سيئون في مجال تدريب القطاع النسائي على العديد من الأعمال والمهارات التي تسهم في توفير فرص عمل لتمكينهن من تحسين ظروفهن المعيشية.

وإستمع الوكيل السعيدي من مديرة المركز عائشة سراب وعدد من مدربات المركز، إلى شرح وافٍ عن الأوضاع الراهنة التي يمر بها المركز وإتجاهات العمل المستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل تواصلا مع النتائج الايجابية التي حققها المركز خلال السنوات الماضية المتمثلة في إنخراط عدد من خريجات المركز إلى سوق العمل بكفاءة وجودة عالية .

وأبدى الوكيل السعيدي، إستعداد السلطة المحلية ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل لمساندة القائمين على المركز للتغلب على الصعوبات التي تواجه خطط وبرامج المركز في ظل الظروف الراهنة..داعيا إياهم إلى عقد شراكات عمل مع العديد من الجهات المحلية والوطنية التي تهتم بأوضاع المرأة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التدريبية.